Le Cameroun offre une épouse à Kylian Mbappé (photo)

Après avoir passé plusieurs semaines séparément en raison d’engagements professionnels, Ben Affleck et Jennifer Lopez ont pu profiter d’Halloween ensemble. Ils ont été photographiés à Malibu.

Halloween a réuni à nouveau Bennifer ! Après des semaines d’intervalle, Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont réunis le dimanche 31 octobre pour une fête dans une résidence privée à Malibu, en Californie.

L’acteur de Good Will Hunting, 49 ans, a été photographié entrant dans la communauté fermée en solo dans une Escalade blanche, avant qu’il a été aperçu en train de sortir de la résidence quelques heures plus tard dans une Mercedes avec J.Lo, 52 ans, sur le siège passager. Les deux ont également emmené leurs enfants faire un tour ou un traitement plus tôt dans la journée.

Aucune des deux stars n’a été vue en costume lorsqu’elles ont quitté la fête. Ben portait un pull bleu décontracté à la fois quand il s’est rendu à la fête et quand il est parti.

J.Lo, qui est apparemment arrivée séparément de son beau à la sortie, vêtue d’une lourde veste lorsqu’elle est partie avec Ben. La superstar a ajouté à son look avec des créoles en or et elle s’est fait coiffer en queue de cheval.

Après la fête, le couple s’est envolé ensemble en jet privé depuis l’aéroport Van Nuys de Los Angeles, selon le Daily Mail. Ben et J.Lo n’avaient pas été ensemble depuis environ trois semaines, étant donné que la chanteuse était au Canada pour tourner son prochain film Netflix, The Mother. Cela semble être le plus de temps que les tourtereaux ont passé séparément depuis qu’ils se sont remis ensemble plus tôt cette année.

Ben et J.Lo étaient à l’origine sortis ensemble de 2002 à 2004, avant de rompre. Mais maintenant que Bennifer est de retour, ils semblent meilleurs que jamais !

Ils ont passé la majorité de leur temps ensemble, mais ont également pris le temps de fonder leurs familles, qui comprennent les enfants de J.Lo, Max et Emme, 13 ans, qu’elle partage avec son ex-mari Marc Anthony, et les enfants de Ben Violet, 15 ans. Seraphina, 12 ans, et Samuel, 9 ans, qu’il partage avec l’ex Jennifer Garner.