Le Borussia Dortmund fait une grande annonce sur Erling Haaland

Le Borussia Dortmund compterait bien conserver Erling Braut Haaland, contractuellement lié au club de la Ruhr jusqu’en 2024, au cours de la prochaine intersaison.

«Un départ cet hiver ? Non, c’est impossible. Qui abandonne l’un des meilleurs attaquants d’Europe pendant la trêve hivernale s’il n’y est pas obligé ? Le Borussia Dortmund est toujours représenté dans trois compétitions – et dans celles-ci, nous voulons rivaliser avec la meilleure équipe possible. Le garder cet été ? Bien sûr, ce sera difficile de le garder. Néanmoins, nous voulons et allons essayer». a déclaré Hans-Joachim Watzke, directeur général du Borussia Dortmund, à l’occasion d’un entretien accordé à Der Spiegel.