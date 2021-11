Le bilan honteux de Cristiano Ronaldo face à Chelsea

De nouveau à la tête du Real Madrid, Carlos Ancelotti a évoqué Cristiano Ronaldo dans une interview au journal Corriere dello Sport, donnant un exemple de la manière dont un entraîneur devrait utiliser des joueurs présentant certaines caractéristiques.

«L’entraîneur intelligent est celui qui adapte le jeu aux caractéristiques des joueurs. Ce serait idiot si, avec un attaquant comme Vinícius Júnior qui a une moto aux pieds, il ne pariait pas sur la contre-attaque.»

«Un autre cas est que si j’ai un Cristiano Ronaldo, je cherche plus souvent un moyen de lui apporter le ballon, et non l’inverse. Même chose avec Ibrahimovic», a déclaré l’entraîneur italien de 62 ans.

Il ajoute : «Il y a deux types de joueurs : ceux qui font la différence et ceux qui devraient courir. Je ne crois pas aux idéologies comme le Guardiolisme, le Sarrismo. Je crois en l’identité de l’équipe».