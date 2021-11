Le bilan du concert mortel de Houston passe à 9 morts

L’ex-mari de Meghan Markle est à nouveau papa. Trevor Engelson, 44 ans, est effectivement devenu père pour la seconde fois avec sa conjointe Tracey Kurland, une bonne nouvelle annoncée par Express UK ce mardi.

Trevor a écrit sur ses réseaux sociaux : «Monde, voici la petite fille Sienna Lee Engelson… ma femme est un gangster ! Je ne sais pas ce que j’ai fait de bien, mais je suis le gars le plus chanceux que je connaisse».

Et beaucoup se demandent si le prénom du bébé, Sienna, n’est pas inspiré par le bébé de la princesse Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi, qui s’appelle également Sienna et a vu le jour le 18 septembre dernier.

Pour rappel, Trevor et Tracey, qui est la fille d’une banquier multimillionnaire, se sont fiancés seulement quinze jours après les noces de Meghan Markle et du prince Harry en mai 2018.

Les tourtereaux se sont dits oui en Californie, au Rosewood Miramar Beach resort à Montecito, quelques mois plus tard. Leur premier enfant, une fille prénommée Ford Grace, est née il y a maintenant un peu plus d’un an.

Meghan et Trevor ont été mariés de 2011 à 2014 après avoir commencé leur relation en 2004. Leur séparation aurait en partie été due à la notoriété grandissante de Meghan grâce à la série Suits, dans laquelle elle a joué jusqu’à ce que sa relation avec le prince Harry ne débute.