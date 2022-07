Le Bénin remet en liberté 30 opposants pendant la visite du président Emmanuel Macron

Dans une dynamique proposée par l’inoubliable Rio Ferdinand, la légende portugaise a été sollicitée pour révéler les noms des trois joueurs qui, selon lui, sont les meilleurs de tous les temps.

Et dans son classement, il n’a trouvé aucune place pour Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Ronaldo Nazário, Zinedine Zidane ou Johan Cruyff.

Figo a voulu souligner tout ce qu’a réalisé Pelé, qui est le seul footballeur à avoir remporté trois Coupes du monde. Il a mentionné le formidable héritage que son compatriote Eusebio a construit. Et le seul footballeur des temps modernes qu’il a placé dans son classement était Cristiano Ronaldo.

«TOP 3 des meilleurs footballeurs de tous les temps ? Pelé. L’autre est Eusebio, qui est portugais. Et le troisième, je choisis notre ami Cristiano (Ronaldo), qui est également portugais», a répondu le champion de l’UEFA Champions League, dans des déclarations (2019) publiées sur la chaîne Rio Ferdinand Presents FIVE.

Les arguments de vos choix ? «Pelé pour ce qu’il signifiait pour sa génération et Eusebio aussi. Cristiano parce que maintenant il est le meilleur footballeur du monde».

Luis Figo a tiré court et au pied dans un exercice généralement très complexe pour les autres figures du football mondial. Il est reparti avec la première légende qui s’est démarquée comme aucune autre en début de partie, et avec les deux références les plus importantes que son pays ait données.