Le Bayern Munich veut donner une chance à Lewandowski et au Barça

Georgina Rodríguez, la femme de Cristiano Ronaldo a partagé une nouvelle photo de sa fille Bella Esmeralda où tout le monde a remarqué ce beau détail.

Le 18 avril de cette année, Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo recevaient le plus jeune de leurs enfants. Cependant, la naissance du petit bébé a été un moment doux-amer, car elle est également venue avec l’annonce du décès de l’autre enfant qu’ils attendaient.

Après ce mauvais moment, les célèbres parents ont surmonté le terrible moment et, d’après ce qu’ils publient sur les réseaux sociaux, il semblerait même qu’ils soient revenus à la vie quotidienne. Et ils n’ont pas manqué une occasion de montrer la croissance de la jeune fille, ainsi que le luxe qui l’accompagne depuis qu’elle est entrée dans leur vie.

Le partenaire de Cristiano Ronaldo a provoqué une révolution dans les réseaux sociaux en partageant une carte postale saisissante dans laquelle il se vantait de la grandeur et de la valeur de Bella Esmeralda, venue au monde pour égayer la famille et la rendre plus heureuse qu’elle ne l’est. Rapporte les voix critiques.

Grâce à son Instagram, Georgina a partagé avec ses plus de 39 millions de followers la douce photo de la jeune fille, qui dort apparemment dans les bras de la fière femme d’affaires. Mais il y a quelque chose qui a attiré l’attention de la tendre publication et c’est que la belle fille porte de belles boucles d’oreilles en or et un bavoir Dior.

«Bella Esmeralda, tu es la lumière de ma vie», c’est ainsi que Georgina a décrit l’imprimé qui, depuis sa révélation, a fait sensation parmi ses milliers de fans, puisque le bébé est sur le point d’avoir trois mois et est déjà un fashionista tout comme vous l’influenceur.

La vérité est qu’en grandissant, Bella Esmeralda surprendra les adeptes de ses parents, car Georgina choisira sans aucun doute les robes les plus élégantes et les plus luxueuses pour sa petite reine.