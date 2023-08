Le Bayern Munich réagit aux accusations de racisme contre Sadio Mané

La structure du club bavarois a publié un communiqué pour clarifier la situation. Un agent sénégalais avait déclaré que la couleur de peau de Sadio Mané «dérangeait les dirigeants du Bayern Munich».

La réponse du Bayern Munich aux accusations de racisme du manager de Sadio Mané, auprès de RMC Sport, ne s’est pas fait attendre.

«La couleur de peau de Sadio Mané a dérangé Leroy Sané, mais elle a également dérangé les responsables du Bayern Munich», a déclaré Bacary Cissé.

La direction du club bavarois rejette ces allégations et affirme que Sadio Mané «n’a pas rempli les objectifs» lors de la seule saison où il a joué pour le club.

«Nous avons résilié notre contrat avec Sadio Mané d’un commun accord. Les accusations de racisme, encore une fois portées par l’entourage de Sadio, sont sans pertinence et le sont depuis le début. De même, notre entraîneur Thomas Tuchel n’a jamais dit à Sadio qu’il ne pouvait pas continuer à l’utiliser. Le FC Bayern aimait Sadio Mané en tant qu’homme et joueur. Malheureusement, les objectifs que nous nous étions fixés lorsque nous l’avons signé n’ont pas été atteints. C’est ce qui se passe dans le football. Nous souhaitons à Sadio tout le meilleur et le plus grand succès dans son nouveau club», lit le communiqué publié ce dimanche.

Sadio Mané a quitté le Bayern Munich pour Al Nassr, le club saoudien où évolue Cristiano Ronaldo, en échange de 30 millions d’euros, selon la presse allemande.

Mané a marqué 12 buts la saison dernière mais a eu une performance incohérente, qui, combinée à une attaque contre son coéquipier Leroy Sané, a dicté le départ du Bayern Munich.