Cristiano Ronaldo a encore une fois prouvé pourquoi il était M. Champions League avec un but vainqueur pour Manchester United lors de la victoire 3-2 sur l’Atalanta.

Les performances et les exploits de Cristiano Ronaldo en UEFA Champions League prouvent pourquoi il est le meilleur joueur de la compétition.

Ronaldo a le plus d’apparitions et le plus de buts ainsi que le plus de titres remportés par n’importe quel joueur de la compétition, ce qui rend le surnom de Mr Champions League digne.

Dans la compétition de cette saison, il a marqué dans tous les matchs qu’il a disputés en Ligue des champions, marquant un but chacun lors de la défaite 2-1 contre les Young Boys, la victoire 2-1 contre Villarreal et aussi la victoire 3-2 contre l’Atalanta. Dans les matchs contre Villarreal et Atalanta, il a marqué les buts vainqueurs.

Il a disputé 179 matchs en Ligue des champions et en a marqué 137, les deux sont les plus élevés de tous les joueurs, ce qui souligne sa régularité, sa longévité et sa productivité dans la compétition. Ses apparitions et ses buts sont venus pour trois clubs différents, Manchester United, le Real Madrid et la Juventus.

Cristiano Ronaldo est cinq fois vainqueur de la Ligue des champions après l’avoir remporté avec Manchester United en 2008 qu’il a marqué en finale contre Chelsea. Il l’a également remporté avec le Real Madrid à quatre reprises en 2014, 2016, 2017 et 2018, ce qui fait de lui le meilleur joueur de la compétition.