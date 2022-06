Le Bayern met en garde Barcelone contre Robert Lewandowski

Le président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness, a assuré ce mercredi que le FC Barcelone «peut économiser l’effort de faire une autre offre pour Lewandowski» après que les Allemands ont rejeté la première offre des Catalans pour l’attaquant polonais.

«Je ne sais rien d’une nouvelle offre. Mais dans l’état actuel des choses à Munich, ce que j’ai entendu, c’est que Barcelone devrait s’épargner l’effort de faire une autre offre», a déclaré Hoeness lors du congrès sportif de Neuland.

«Je ne prends pas les décisions. Mais les déclarations du Bayern étaient claires. Ils disent que Robert devrait remplir son contrat à Munich. Je ne peux pas imaginer qu’il y ait une somme d’argent qui les fera changer d’avis», a ajouté Hoeness.

Selon divers médias, le FC Barcelone a augmenté son offre pour Lewandowski à 40 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de variables. Le contrat de Lewandowski court jusqu’au 30 juin 2023, mais l’attaquant a déclaré à plusieurs reprises vouloir quitter le club bavarois avant la fin de l’année.

Cependant, les employés du club ont jusqu’à présent exclu un éventuel transfert. Interrogé, Hoeness a refusé de commenter le comportement du joueur, qui pourrait éventuellement tenter de forcer une éventuelle sortie.

«Le Bayern n’a fait aucune déclaration à ce sujet, et moi non plus», a-t-il déclaré, mais a ajouté qu’il «ne peut pas imaginer» que Lewandowski fasse pression pour un transfert dans un autre club cet été.