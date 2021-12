Le Barça prévoit un troc pour expulser le joueur le plus blessé du club

Ousmane Dembélé, l’attaquant français qui n’a toujours pas été renouvelé avec le Barça, et l’attaquant d’Arsenal Aubameyang, qui a été dépossédé de son poste de capitaine, sont les protagonistes de ce qui pourrait être une opération mutuellement bénéfique.

Alors que la négociation pour l’extension et le renouvellement du lien qu’Ousmane Dembélé entretient avec le FC Barcelone continue de s’étendre, à Barcelone, la chance de pouvoir se débarrasser de l’attaquant français est renforcée, qui pendant tout ce temps était dans l’actualité principalement à cause de ses blessures que pour ses bonnes performances. Et à Arsenal pourrait être la sortie.

C’est pourquoi à partir de ‘The Independent’, ils rendent compte du mouvement possible qui inclut les deux footballeurs. Selon les médias anglais, des intermédiaires auraient proposé au Barça un troc avec Arsenal pour favoriser le départ de Dembélé de Catalogne, et d’Aubameyang de Londres.

Dembélé et Aubameyang ont partagé leur expérience au Borussia Dortmund

L’attaquant d’Arsenal, toujours sur le radar de Barcelone, a récemment été démis de ses fonctions de capitaine dans l’équipe «canonnier». Aubameyang, 32 ans, est un buteur éprouvé et aiderait à résoudre la faute de but du Barça, mais son salaire élevé compliquerait la viabilité de l’opération en raison des problèmes de «fair-play» du club du Barça. Quelque chose qui l’unit au français de l’institution catalane.

Combien de millions par saison Aubameyang gagne-t-il à Arsenal ?

L’attaquant a signé une prolongation de son contrat en 2020 qui lui rapporte 350 000 £ par semaine, faisant de lui le joueur le mieux payé de toute l’équipe. Un salaire annuel qui dépasse les 21 millions d’euros, le grand obstacle pour être transféré au Football Club Barcelone.