«Le Barça perd son temps à faire des offres à Lewandowski»

Le Bayern Munich ne facilite en aucun cas la tâche de Barcelone dans les négociations et dans la signature de Robert Lewandowski. Le président d’honneur du club, Hoeness a déclaré aux Catalans qu’il ne serait pas possible pour Lewandowski de les rejoindre.

L’équipe bavaroise exige non seulement le paiement d’au moins 50 millions d’euros pour le buteur mais continue également d’envoyer des messages contraires au départ de l’international polonais.

Le dernier à tendre la corde fut Uli Hoeness. Le président d’honneur du Bayern a fait référence à la dernière proposition culé. «Je ne sais rien d’une nouvelle offre. Mais dans l’état actuel des choses à Munich , ce que j’ai entendu, c’est que Barcelone devrait s’épargner l’effort de faire une autre offre», a-t-il commenté lors d’un congrès sportif à Neuland .

Hoeness a insisté sur le fait que Lewandowski avait encore un cours de liens avec l’entité bavaroise et que l’intention était qu’il s’exécute : «Je ne prends pas les décisions. Mais les déclarations du Bayern étaient claires. Ils disent que Robert devrait remplir son contrat. à Munich, je ne pense pas qu’il y ait une somme d’argent qui les fera changer d’avis».

Malgré la position publique du Bayern Munich, le joueur a déjà décidé qu’il jouera au Camp Nou la saison prochaine. Et il l’a donc transféré aux managers et cadres allemands, avec lesquels il s’est entretenu à plusieurs reprises ces dernières semaines. Barcelone est également confiant dans la finalisation de son contrat et considère toutes ces déclarations comme faisant partie de la négociation, dont il savait déjà qu’elle ne serait pas facile.