Le Barça lourdement touché par le Covid !

À la veille du nouvel an, les confrères du site sud-africain Soccer Laduma ont dressé la liste des dix joueurs africains les plus riches en 2021.

Sur cette liste figure de grands joueurs africains qui ne sont plus à présenter. Au sommet du top 10, on trouve l’ancien joueur et actuel président de la Fédération camerounaise Samuel Eto’o. Selon Soccer Laduma, le joueur occupe la première place avec 140 millions de dollars. Il est suivi par Didier Drogba qui compte quant à lui 100 millions de dollars. Au pied du top 3, vient Yaya Touré avec 80 millions de dollars.

Voici le top 10 :

1- Samuel Eto’o 140 millions de dollars

2- Didier Drogba 100 millions de dollars

3- Yaya Touré 80 millions de dollars

4- Mohamed Salah 70 millions de dollars

5- John Obi Mikel 45 millions de dollars

6- Emmanuel Adebayor 45 millions de dollars

7- Kolo Touré 40 millions de dollars

8- Michael Essien 32 millions de dollars

9- Sadio Mané 30 millions de dollars

10- Pierre-Émerick Aubameyang 30 millions de dollars