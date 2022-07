Le Barça et le PSG se battent pour Kalidou Koulibaly

Alors qu’il était encore à Chelsea, Antonio Rudiger, la nouvelle signature du Real Madrid, a été invité à expliquer ce que cela a été pour lui d’affronter à la fois Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au plus haut niveau de l’élite.

Et au lieu de les comparer ou de dire qui était le plus difficile pour lui de marquer, le défenseur central allemand expérimenté a confirmé la formidable admiration qu’il a pour eux deux et les a placés à un autre niveau bien au-dessus des autres. Il a même commenté que sur le terrain, il semble que le génie argentin et la légende portugaise viennent d’une autre planète.

«Ces deux (Messi et Cristiano) sont à un niveau différent. Ils sont tous les deux sur leur propre planète et puis nous venons», a conclu l’ancien joueur de Chelsea, selon ce qui a été recueilli (2021) sur la chaîne officielle Sky Sports Football.

Ils sont les meilleurs vainqueurs du Ballon d’Or, les meilleurs vainqueurs du Soulier d’or, les meilleurs buteurs de tous les temps pour leurs équipes nationales, les meilleurs buteurs de tous les temps en UEFA Champions League et les propriétaires des meilleurs records individuels jamais vus dans le football professionnel.

Ce que Rudiger a dit est une réalité : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont à un autre niveau. Il est impossible de ne pas reconnaître la grandeur des footballeurs les plus constants de tous les temps.