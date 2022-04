Le Barça clarifie le dossier Haaland : «Nous n’allons pas faire de transferts…»

Cristiano Ronaldo et Iker Casillas sont deux des personnages les plus représentatifs de l’histoire moderne du Real Madrid, car, en plus d’être deux éléments fondamentaux pour l’obtention de divers titres locaux et internationaux, ils ont également eu l’honneur de porter le ruban de capitaine.

Au cours de leur carrière avec l’équipe blanche, les deux joueurs se sont démarqués par leur leadership né et leur talent sur le terrain, cependant, ce que beaucoup ignorent, c’est que, malgré une grande amitié, il y a toujours eu une concurrence féroce entre les deux.

Iker Casillas a trois ans de plus que Cristiano Ronaldo et, malgré le fait que les carrières des gardiens de but ont tendance à être plus longues, l’ancien joueur de l’équipe nationale espagnole a dû quitter le football prématurément et n’a pas eu le temps ni les opportunités nécessaires pour s’occuper de un record qui a fini par lui être arraché par le footballeur portugais.

Il s’avère qu’Iker était le joueur avec le plus de matches disputés dans l’histoire de la Ligue des champions avec 177 apparitions, cependant, à la fin de l’année dernière, Cristiano a dépassé ses records et, après son élimination en huitièmes de finale aux mains de Atlético de Madrid, le Portugais compte 180 matchs dans cette compétition.

Le record qui empêche Cristiano Ronaldo de dormir la nuit

La campagne irrégulière de Manchester United génère beaucoup de frustration pour Cristiano, qui aura peut-être le match revanche le plus important de l’année au Qatar, un pays dans lequel il disputera sa cinquième Coupe du monde consécutive et où il fera tout son possible pour maintenir l’un des ses disques les plus surprenants.

Cristiano Ronaldo entretient une compétition passionnante avec Lionel Messi, qui n’a pas été en mesure de le surpasser au nombre de buts marqués en coupes du monde, même si la différence est très proche. Alors que le Portugais compte 7 buts en 17 matchs, l’Argentin en compte 6 en 19 apparitions.