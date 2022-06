Le Barça apporte une grande priorité à ces deux joueurs

La saison dernière a été vraiment très mauvaise pour le Manchester United, une équipe qui a toujours l’habitude de se battre pour toutes les compétitions mais dont les résultats n’ont pas fini par être complètement réussis, souffrant de plusieurs irrégularités qui leur ont coûté des matchs décisifs de la campagne.

Après avoir dépensé pratiquement 500 millions d’euros, devenir l’équipe qui a investi le plus d’argent dans son équipe la saison dernière, battant le Real Madrid de Florentino Pérez, ce qui est arrivé au club rouge est vraiment triste, un échec retentissant où le voir et sans aucun doute ils doivent pas être content du tout de la situation.

Manchester United doit revenir sur le plan important du football européen, cependant, la partie triste de tout cela fait référence au fait que le club, en train de sortir la Premier League, ne jouera pour rien d’important la saison prochaine, générant cela après avoir perdu un d’énormes sommes d’argent investies pour embaucher une équipe cela finit par être très difficile à réaliser.

La réalité de la boîte rouge est très triste, et sans aucun doute l’échec qu’elle a connu la saison dernière lui fera des ravages dans la saison à venir, ce qui n’est pas du tout drôle pour les fans du club, qui n’ont pas vu leur équipe se battre pour une raison depuis longtemps une compétition importante, cependant, ils continuent de jeter de l’argent sur des joueurs qui ne fournissent alors pas ce qu’on attend du club.

Dans ce sport on ne sait rien, tout peut arriver, malgré cela le présent de l’équipe ne semble pas des plus encourageants. Il ne reste plus qu’à voir Manchester United jouer la Premier League l’année prochaine et voir s’ils peuvent gagner la compétition ou redevenir un échec absolu.