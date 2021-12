Ldc : une nouvelle erreur dans le tirage au sort ?

Présent sur le plateau de BT Sport, Michael Owen a cru que l’UEFA s’était encore fourvoyée lors du deuxième tirage au sort de la Ligue des champions. Mais l’ancien Ballon d’Or a été piégé par les subtilités du règlement, que beaucoup d’observateurs appellent à supprimer.

Et soudain, le moment de panique. «J’ai cru qu’ils s’étaient encore trompés», s’est exclamé Michael Owen, en joignant ses mains devant son visage. L’ancien Ballon d’Or a cru que l’UEFA s’était encore loupée dans le tirage au sort de la Ligue des champions, lors du deuxième acte, quand Liverpool n’a pas été proposé parmi les adversaires de Villarreal.

«Je ne vois pas pourquoi Villarreal ne peut jouer qu’une seule équipe, s’est interrogé dans l’ancien attaquant des Reds sur le plateau de BT Sport. Je suis sûr que Liverpool pouvait jouer contre eux, ils n’étaient pas dans le même groupe.» Owen a partiellement raison: Liverpool figurait bien parmi les adversaires possibles de Villarreal, en tout cas au départ. Mais même un ancien très grand joueur peut être surpris par les subtilités des tirages au sort de l’UEFA.

L’inévitable Chelsea-Lille

Ce qu’il s’est passé à ce moment-là n’est pas une erreur. Quand la boule de Villarreal est sortie, il restait trois têtes de série: Liverpool, la Juventus et le Real Madrid. Logiquement, les Espagnols ne pouvant pas affronter leurs compatriotes, cela aurait dû se jouer entre Liverpool et la Juve. Mais envoyer les Reds face au Sous-marin jaune aurait placé l’UEFA dans une impasse.

L’Inter Milan, qui restait encore à tirer, n’aurait plus eu que deux adversaires potentiels: le Real, qui était dans son groupe, et la Juve, un club du même pays. Deux cas de figure impossible. Il fallait donc que Villarreal affronte la Juve, pour laisser Liverpool se retrouver contre l’Inter Milan… et le Real face au PSG. Au bout cinq affiches tirées, les trois dernières étaient déjà déterminées !

Ces tirages au sort qui à la fin n’en sont plus ont en effet de quoi dérouter. Il s’était passé sensiblement la même chose lors du premier tirage au sort, celui qui a été annulé. Au moment de tirer la sixième affiche, le nom de Lille est apparu en rouge, et le Losc ne pouvait pas croiser la route du Sporting. Pour quelle raison ?

Parce que, dès ce moment-là, Chelsea n’avait plus que Lille comme adversaire potentiel. La Juventus (même groupe) ou Manchester United (même pays), c’était impossible pour les Blues.

«Les règles sont faites pour les plus grand clubs»

Voilà ce qui arrive avec les règles de protection imposées par l’UEFA. Avant le tirage, Chelsea n’avait que quatre adversaires possibles (Lille, l’Ajax, le Real et le Bayern), sur les huit équipes têtes de série. Ce qui vient quelque peu perturber les probabilités.

Après l’énorme couac de lundi, de nombreux observateurs en appellent à une réforme du tirage du sort, avec une simplification: huit boules d’un côté (les premiers de groupe), huit boules de l’autre, et tout le monde peut s’affronter.

«Comme au bon vieux temps, se souvient Philippe Albert, consultant pour la RTBF. On pouvait avoir un Real Madrid – Bayern Munich au premier tour. Mais les règles sont faites pour les plus grands clubs, pour les plus riches.

On les protège jusqu’au bout parce qu’il y a les droits TV aussi. C’est une mascarade en fait la FIFA et l’UEFA, il ne se passe pas une année où il n’y a pas de scandale, où il n’y a pas de problèmes comme on l’a encore vécu ce lundi. C’est malheureux.»