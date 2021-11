LDC UEFA : Barça s’accroche, Chelsea triomphe

Ronald Koeman a passé moins d’un an et demi au Camp Nou avant d’être limogé juste avant la dernière trêve internationale. Le Néerlandais a laissé le Barça à la huitième place de la Liga et le club n’a remporté qu’une seule de ses trois premières rencontres de la Ligue des Champions cette saison.

Cependant, le contexte est important et Koeman a également dû faire face à une période difficile pour le club, qui a vu le club perdre Messi, Antoine Griezmann et d’autres, sans pouvoir dépenser pour les remplacer. Et c’est quelque chose que Messi a souligné en insistant sur le fait que Koeman a été durement touché par son licenciement. «C’est toujours injuste pour les entraîneurs», a déclaré la star du PSG à Marca.

Messi défend Koeman

«C’était injuste avec Koeman, avec Valverde… quand il y a de mauvais résultats, c’est plus facile de pointer du doigt l’entraîneur, de le changer et pas les joueurs. Koeman est arrivé dans un moment très difficile pour le club, où des joueurs importants sont partis, mais il a pu faire venir beaucoup de jeunes joueurs. Comme je l’ai dit, c’est toujours plus facile de blâmer l’entraîneur, et ils le savent aussi parce que c’est leur métier.»

Depuis le départ de Koeman, Barcelone a engagé Xavi Hernandez comme entraîneur principal, et il a remporté son premier match en charge, en battant l’Espanyol.