LDC : RB Leipzig tient tête au PSG, Man City en mode leader

Luis Suárez a laissé tout le monde surpris en marquant son chemin en tant que footballeur. Il ne lui reste que quelques années de professionnalisme, et tout indique qu’il mettrait fin à sa carrière en MLS.

Luis Suárez a parlé de son avenir et a laissé un indice sur ce que sera son avenir à court terme après l’aventure à l’Atlético de Madrid.

L’attaquant, qui a égalé ses débuts au FC Barcelone avec les Colchoneros en marquant 28 buts en 50 matchs, est clair qu’il va suivre aussi loin que le physique lui donne mais pas à n’importe quel prix.

«J’ai 34 ans et il me reste un contrat à l’Atlético Madrid. J’apprécie tellement l’effort que j’ai fait pour être au sommet du football et laisser une bonne image que si je reviens au football sud-américain avec 36 ou 37, les gens vont exiger de moi comme si j’avais 27 ou 30 ans. Et si je ne peux pas performer à ce niveau, je préfère essayer d’éviter qu’on me dise que je ne cours plus comme avant ou que je ne marque pas le même but», a déclaré le joueur uruguayen.

Son idée serait de continuer à jouer au-delà de la ligue espagnole mais en même temps de profiter sans la pression de gagner et pour cette raison, il a déjà quelques destinations en tête :

«Pour ne pas laisser cette image, en Amérique du Sud, je préfère continuer à profiter ailleurs, où ma condition physique me rejoint autant que je peux. Que je puisse continuer à profiter du football sans la pression que vous ressentez en Amérique du Sud, qui est plus qu’aux États-Unis, en Asie ou partout où vous voulez profiter d’avoir 37 ans vieille».

Suárez a en tête de s’étirer une année de plus dans le championnat espagnol, jusqu’en 2023, puis de tenter sa chance en MLS avec son ami Messi, comme Sport l’a détaillé il y a quelques jours :

«Il s’est avéré à plusieurs reprises que Messi et Luis Suárez ont le projet en commun pour débuter leur aventure en MLS, où ils joueraient les dernières années de leur carrière. L’Inter Miami est le club qui a fait le plus de bruit et tous les mouvements qui s’y déroulent laissent présager un débarquement des deux aux Etats-Unis cet été de 2023».