Ldc : le tirage complet des huitièmes de finale !

Le verdict est donc connu pour le PSG, Lille et les autres clubs engagés en huitièmes de finale de Ligue des champions. Le tirage au sort a été effectué ce lundi midi.

Après quelques jours d’attente suite à la fin de la phase de poules de Ligue des champions, le suspens a donc pris fin ce midi. Au siège de l’UEFA, le tirage au sort des huitièmes de finale de la compétition a eu lieu.

La phase aller est programmée le 15-16 et 22-23 février. Et le retour se déroulera le 8-9 et 15-16 mars. La règle des buts à l’extérieur n’existe plus. Les clubs devront se départager durant les prolongations ou les tirs au but en cas d’égalité.

Découvrez le tirage complet des huitièmes de Ligue des champions, avec le programme pour le PSG, Lille, le Real Madrid ou le tenant du titre Chelsea.

Le tirage complet des huitièmes de finale !

Benfica (POR) – Real Madrid (ESP)

Villarreal (ESP) – Manchester City (ANG)

Atlético Madrid (ESP) – Bayern Munich (ALL)

RB Salzbourg (AUT) – Liverpool (ANG)

Inter Milan (ITA) – Ajax Amsterdam (P-B)

Sporting (POR) – Juventus (ITA)

Chelsea (ANG) – Lille (FRA)

PSG (FRA) – Manchester United (ANG)