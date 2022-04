LdC : «Le Real Madrid est le roi de la compétition, mais…», Pep Guardiola

Jada a pleuré pendant son mariage par frustration. La femme de Will Smith aurait révélé sur l’émission Red Table Talk qu’elle ne voudrait pas se marier avec l’acteur du cinéma.

Lorsqu’elle a révélé sa frustration à l’idée de se marier, Jada a vu sa mère sous le choc parce qu’elle ne s’attendait pas à entendre cela d’elle. Voici ce que Pinkett Smith a dit. «J’étais sous tellement de pression, vous savez, étant une jeune actrice, étant jeune, et j’étais juste enceinte et je ne savais tout simplement pas quoi faire. Je n’ai jamais voulu être marié. Je ne voulais vraiment pas me marier».

«Nous ne nous sommes mariés que parce que Gammy pleurait. C’était presque comme si Gammy était comme, ‘Tu dois te marier, alors parlons du mariage. Et maintenant Gammy est allé voir Will , pleurant “Je ne veux pas de mariage”, et maintenant je suis obligé d’avoir un mariage. Je voulais juste que ce soit nous deux sur une montagne parce que je me disais : “C’est une affaire sérieuse.” J’étais tellement bouleversée que je devais me marier. J’étais tellement énervé que j’ai pleuré dans l’allée. J’ai pleuré tout le long de l’allée», a-t-elle confié.