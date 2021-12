Ldc : le Barça encore humilié par le Bayern et reversé en Ligue Europa !

À un mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2022, l’incertitude flotte toujours autour de l’événement. Un ancien membre de la Confédération africaine de football, a révélé que le Cameroun n’était pas prêt pour accueillir la compétition.

Face à cette situation, la possibilité d’une annulation ou délocalisation de la Can 2022 grandit. À cet égard, le nom du Qatar est annoncé comme un possible nouvel hôte de cette joute, d’autant plus qu’il dispose de l’infrastructure nécessaire pour abriter un tel événement.

La Confédération Africaine de football (CAF) a tenu à démentir cette rumeur par le biais de son directeur de la communication, Alexandre Siewe.

«Nous ne pouvons pas passer notre temps à répondre aux rumeurs», a-t-il lancé dans une déclaration accordée à la BBC, avant de poursuivre : «Nous n’avons reçu aucun message ou information de nos dirigeants concernant un changement de dates ou de pays. Nous n’avons pas discuté de cela lors de toutes nos dernières réunions.»