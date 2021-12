Ldc : «Battre le Real Madrid, c’est…», Pochettino évoque le choc PSG-Real

Le Paris Saint-Germain est fixé sur son sort. Deuxième de son groupe de Ligue des champions, le club de la capitale a hérité du Real Madrid lors du tirage au sort des huitièmes de finale qui s’est déroulé lundi après-midi.

Le coach du PSG a livré sa première réaction après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. «Ce sera une double confrontation difficile car c’est une équipe qui a un super coach et de super joueurs», a-t-il confié.

«Nous allons affronter le Real Madrid qui est une équipe habituée à gagner la Ligue des champions, une équipe avec une histoire et beaucoup d’expérience. Il est donc clair que nous aurons à jouer un match très difficile.

Ce sera en février, les états de forme en ce moment comptent peu. L’important est d’arriver en février dans les meilleures conditions, d’évaluer chaque joueur individuellement.

Il y a toujours une part de chance sur l’état de l’équipe, les blessures par exemple peuvent affecter une équipe. C’est une confrontation éliminatoire qui est jouée à un moment déterminé et où plusieurs facteurs peuvent influer.»

«Nous devons être confiants»

Et au coach argentin de poursuivre: «Bien sûr, nous devons être confiants. Nous avons une grande équipe, de grands footballeurs, avec beaucoup de talent et je ne doute pas que nous arriverons de la meilleure des manières et toujours avec beaucoup de confiance en nos joueurs.

Battre le Real Madrid, c’est l’objectif. Nous avons suffisamment de qualité pour remporter cette confrontation et passer au tour suivant. C’est l’objectif du Paris Saint-Germain.».

Pour rappel, les Parisiens recevront les Merengue au Parc des Princes le 15 février prochain, avant de se déplacer au Santiago Bernabéu pour le match retour le 9 mars.