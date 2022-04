LdC : «Je ne sais pas trop, je dirais…», la réaction de Karim Benzema après son triplé à Chelsea

Auteur d’un triplé retentissant sur la pelouse de Chelsea (1-3, quart de finale aller de Ligue des Champions), Karim Benzema avait évidemment le sourire à l’issue de la rencontre.

Sensations : «On peut dire qu’on a fait un gros match, dans la continuité, face à Paris on avait fait 15-20 dernières minutes très très bonnes. Là on est arrivé d’entrée avec l’envie de jouer, de gagner, de montrer qu’on est capable de faire ce genre de matchs et que Madrid est présent, qu’on monte en puissance et c’est ce qu’on a fait.»

Qu’est-ce qui a changé dans le jeu du Real ? «La confiance, et surtout l’envie de gagner. Après les matchs, des fois tu les perds des fois tu les gagnes, mais il faut tenter. On a eu de la réussite aussi, ça fait partie du jeu.»

Il aurait pu en mettre quatre… le match parfait ? «Déjà un but c’est bien (rire), si en plus je peux en mettre 2 ou 3 c’est mieux ! Je suis très content, mais pas seulement pour les buts. On a montré de l’envie. On avait du mouvement, on avait la balle, un bloc haut.. Par moment on avait un bloc plus bas et on a su attendre et derrière les occasions qu’on a eues on les a mises au fond.»

Son but préféré ? «Je ne sais pas trop, je dirais le deuxième, en finesse.»

Qualification : «C’est bien pour la confiance, mais on sait que les matchs de LDC il peut se passer beaucoup de chose, on l’a vu contre Paris, donc il faut rester concentrer et aborder le match retour avec la même envie.»