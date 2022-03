Ldc : la réaction de Karim Benzema après l’élimination du PSG par le Real Madrid en 8es !

Libre de tout contrat au Milan AC à l’issue de la saison, le milieu de terrain, Franck Kessié, vient de rejeter une nouvelle offre de prolongation.

De ce fait, un départ l’été prochain semble de plus en plus d’actualité et l’international ivoirien aurait déjà fait son choix.

En effet, si l’on en croit les dernières informations du Corriere dello Sport, l’intéressé veut rejoindre le FC Barcelone à tout prix.

Une nouvelle rencontre entre son agent et les dirigeants blaugrana seraient même prévus dans un avenir proche.

Un salaire annuel de 6,5 millions d’euros est déjà évoqué en plus de bonus sur une durée de cinq ans.