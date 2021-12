Ldc : Karim Benzema s’enflamme déjà !

La décision de l’UEFA de procéder à un nouveau tirage au sort des huitièmes finale de la Ligue des champions a provoqué la colère du Real Madrid, futur adversaire du PSG.

L’épisode n’a pas fini de faire jaser de l’autre côté des Pyrénées… Alors que le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des champions lui avait initialement réservé le Benfica Lisbonne, le Real Madrid a vu l’UEFA annuler le tirage et en programmer un nouveau en raison de plusieurs erreurs.

Un coup de théâtre qui n’aurait pas manqué de faire sortir de ses gonds le club madrilène. Les dirigeants de la Casa Blanca se sentiraient lésés et auraient demandé à l’instance du football européen à ce que son duel face aux Portugais soit maintenu, estimant que leur boule avait été tirée avant les incidents techniques, rapporte plusieurs médias espagnols.

Ce sera finalement le PSG !

Selon la Cadena Ser, les décideurs merengues «se sont tournés vers l’UEFA pour expliquer leur point de vue», en vain, puisqu’un nouveau tirage au sort a bien eu lieu trois heures plus tard. Et celui-ci a été beaucoup moins clément pour Karim Benzema et ses partenaires qui devront désormais en découdre avec le Paris Saint-Germain.