Ldc : Karim Benzema envoie un message au PSG

Stephen El Shaarawy a reconnu son admiration pour Ronaldinho et s’est sûrement aussi émerveillé de ce que Ronaldo Nazário a fait. Cependant, sa plus grande idole dans le monde du football, il a toujours été une autre légende née au Brésil.

Au cours de ses deux aventures avec l’AS Roma, le footballeur italien expérimenté, qui était dans le football chinois avant de revenir en Serie A, a désigné Ricardo Izecson dos Santos Leite comme son plus grand héros du football.

Dans une dynamique (2017) organisée par le média officiel de La Loba, dans laquelle il répondait aux questions des fans, El Faraón a confirmé Kaká comme sa référence maximale :

«Mon idole ? Kaka. Je l’ai beaucoup vu quand il jouait pour l’AC Milan. Il était mon modèle sur et en dehors du terrain. J’ai toujours vu qu’il était très humble. Je l’ai rencontré lors d’un match amical contre le Real Madrid et il était exactement comme je l’imaginais : une personne formidable. En plus d’être un grand footballeur, Kaká est un exemple en tant que personne».

Et puis, dans un autre chat (2019) avec le site officiel du club de la capitale italienne, l’homme né en 1992 a réitéré sa fascination pour l’éternel football 22 de l’AC Milan :

«J’ai adoré Kaka. Je regardais constamment ses pièces sur YouTube, chaque jour où il rentrait de l’école, je pratiquais ce qu’il faisait et j’essayais de l’imiter. J’ai appris beaucoup de lui. Je l’ai toujours admiré en tant que joueur et plus tard, quand j’ai appris à le connaître, en tant que personne aussi».

Stephan El Shaarawy était un jeune homme de seulement 15 ans lorsque Kaká était au sommet du football mondial en remportant le Ballon d’Or 2007.

Il a pu coïncider avec la légende brésilienne lorsqu’il est revenu à l’entité rossonera lors d’un cours après son temps au Real Madrid. Il a réalisé le rêve de partager avec son idole.