LdC : «C’est un tirage difficile. Il n’y a pas…», Thomas Tuchel réagit au tirage Real Madrid

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions s’est tenu un peu plus tôt dans la journée avec un choc entre le Real Madrid et Chelsea, revanche de la demie de l’an passé où les Blues s’étaient imposés. Manchester City a hérité de l’Atlético de Madrid.

Dans le même temps, le Bayern Munich affrontera Villarreal, alors que Liverpool a rendez-vous avec Benfica. On connaît également le calendrier complet de ce nouveau tour de C1 puisque les premiers rounds auront lieu les 5 et 6 avril et les retours la semaine suivante les 12 et 13 avril.

Le programme complet des quarts de finale

Aller le 5 avril à 21h :

Manchester City – Atlético et Benfica – Liverpool

Aller le 6 avril à 21h :

Chelsea – Real Madrid et Bayern Munich – Villarreal

Retour le 12 avril à 21h :

Bayern Munich – Villarreal et Real Madrid – Chelsea

Retour le 13 avril à 21h :

Liverpool – Benfica et Atlético de Madrid – Manchester City