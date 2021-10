Lazio : Ciro Immobile égale le record de Piola

Lionel Messi est venu au PSG pour compléter la meilleure équipe du monde. Cependant, cela ne se reflète pas encore, et même lui ne peut pas se démarquer. Quelles sont les raisons?

Lionel Messi a disputé son premier derby en France entre le PSG et l’Olympique de Marseille au difficile stade Vélodrome de la ville côtière. Le match, très interrompu par l’ambiance et par le jeu, s’est terminé sans but et a vu à nouveau Messi quelque peu déconnecté de l’équipe, encore très loin à droite, quelque chose qu’un ancien coéquipier à lui à Barcelone, Thierry Henry, a commencé à voir comme un problème.

«Il est isolé, il touche moins le ballon. Je ne dirais pas qu’il est triste, mais il est isolé. Je le préfère dans l’axe (au milieu). J’ai du mal. Dans l’axe Messi peut donner du rythme. Il faut lui trouver quelque chose pour qu’ils (Messi, Mbappé et Neymar) jouent ensemble. Je ne pense pas pouvoir faire la différence par la droite, même si je n’ai pas les données exactes au niveau tactique pas d’impact. Participez moins fréquemment», ont déclaré Henry sur Prime Video.

Henry voit que le PSG est toujours armé autour de Mbappé, chose que Pochettino ne veut peut-être pas toucher pour le moment : «Messi ne parle pas beaucoup, il parle au ballon. Pour l’instant, c’est l’équipe de Mbappé. C’est surtout Kylian qui le fait. ça. brille. Le ballon va plus vers Kylian. À un moment donné, il faut qu’il n’y ait qu’un seul directeur, sinon on ne peut pas jouer au même rythme. Et dans cette équipe, il y a trop de pilotes».

En ce sens, Pochettino, comme Koeman à Barcelone et Solskjaer à United, est vivement critiqué pour ne pas pouvoir créer une équipe en harmonie avec un si bon matériel individuel et ils voient des problèmes à court terme.

C’est que, ne peut pas mettre une équipe sur la bonne voie, qui entendait devenir la Dream Team, et il est déjà question de remplacement.