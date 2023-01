L’avocat de la victime d’Alves : «Il a un traitement contre les maladies infectieuses…»

Ester García López a déclaré à ‘UOL’ que le footballeur n’avait pas utilisé de préservatif pour l’agression sexuelle présumée, et pour cette raison, la jeune femme prend des médicaments.

Dani Alves reste en prison et sans caution – dans l’attente de son procès – après son agression sexuelle présumée sur une jeune fille de 23 ans le 30 décembre à la discothèque Sutton à Barcelone.

Une interpellation qui a eu lieu il y a près d’une semaine, et que jour après jour les pièces du puzzle contre le footballeur s’emboîtent, puisqu’il n’y a pas que le témoignage de la victime, mais aussi celui des témoins, les enregistrements de la sécurité caméras de la discothèque, les déclarations des ouvriers et celle du chef et ami d’Alves, le rapport médical et le certificat paraphé des Mossos d’Esquadra.

Tous, ou presque, s’étaient exprimés, mais celui qui l’a maintenant fait publiquement est l’avocat de la victime, Ester García López, qui, dans des déclarations au média brésilien «UOL», a souligné que le joueur n’avait pas utilisé un préservatif dans le viol allégué, et que son client a dû utiliser des médicaments pour prévenir le risque d’une éventuelle infection sexuellement transmissible.

Concernant l’état de la jeune femme de 23 ans, Ester avoue avoir suivi différents traitements : «Elle bénéficie d’un soutien psychologique par le biais d’un organisme public spécialisé dans la prise en charge des victimes de violences.

L’hôpital lui a envoyé un traitement complet visant à éviter tout type de maladie infectieuse, puisqu’il n’a pas utilisé de préservatif. Il a aussi un traitement pharmacologique avec des anxiolytiques pour pouvoir dormir».

L’avocate a également avoué à Talyta Vespa et Thiago Arantes que l’unité des crimes sexuels de Barcelone a agi très rapidement la nuit des événements, et cela a beaucoup aidé son cas :

«Heureusement, elle a quitté la boîte de nuit en ambulance et est allée directement au Central Unité des agressions sexuelles. Alors contrairement à la plupart des victimes de violences sexuelles, qui, par traumatisme, lavent leurs sous-vêtements, elle n’a pas eu le temps d’y penser. Elle a été rapidement prise en charge, laissant les preuves là-bas».

Cette nuit-là, la victime n’a pas bu d’alcool, comme l’a assuré Ester au médium précité, et a également «offert une déclaration concise, sans aucune contradiction, et c’est rare. Beaucoup de femmes souffrent de stress post-traumatique et oublient des détails, elles s’en souviennent plus tard, et cela n’invalide pas la vérité. Mais dans son cas, cela ne s’est pas produit. Elle se souvenait de tout du début à la fin.

Un cas «exemplaire» pour l’avocat

Concernant l’affaire elle-même, l’avocat a été très clair, et estime que «la possibilité de fuite de M. Alves, qui a une situation économique favorable et une double nationalité, a été déterminante pour son arrestation».

Enfin, il juge le début de cette affaire «exemplaire», notamment en raison de la manière dont il traite l’accusé : «Il y a des personnalités publiques qui se croient au-dessus du bien et du mal, qui pensent que jamais personne ne croirait une fille comme ma client.

Il y a beaucoup de femmes qui ne signalent pas lorsqu’il s’agit d’une personnalité publique en raison de la difficulté sur le plan émotionnel et judiciaire. Mais je crois que dans cette affaire, quelle qu’en soit la fin (j’espère qu’elle se termine par une condamnation), la prison sans caution est déjà exemplaire», a-t-elle conclu

Alves a dépassé le côté de la victime plus tard

Après l’agression sexuelle présumée, le jeune homme de 23 ans s’apprêtait à partir en larmes, ce qui a attiré l’attention d’un des portiers de la discothèque, qui a rapidement appelé Robert Massanet, le gérant de la salle, qui était avec la victime depuis plusieurs minutes, tel que rapporté par Mayka Navarro dans ‘La Vanguardia’.

«Je n’avais aucun confort. Je lui ai demandé : «Mais que t’est-il arrivé ? Dis-moi ce qui t’est arrivé ! Vous devez vous calmer. Mais j’étais très bouleversé», a-t-il souligné aux Mossos.

Mais, entre-temps, à ce moment-là, Dani Alves est apparu dans le même couloir, qui les a presque frôlés pour quitter rapidement la discothèque. Un moment où «il a dû la voir pleurer», comme l’a dit l’un des présents.