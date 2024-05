L’autre femme du prince Harry découverte : elle est plus jeune que Meghan (Photos)

Depuis que le prince Harry et Meghan Markle ont entamé leur relation, le couple est mêlé à des rumeurs de toutes sortes, notamment d’infidélité.

Aujourd’hui, une experte royale britannique a révélé le nom de la femme avec laquelle le duc de Sussex aurait été infidèle à l’actrice américaine : Sarah Ann Macklin, un mannequin britannique de 34 ans.

Dans le livre “Harry : Conversations with the Prince”, écrit par la journaliste Angela Levin, le mannequin est mentionné comme l’une des “liaisons” du fils cadet de Lady Di. Selon l’auteur, la relation entre Sarah Ann Macklin et le prince a débuté quelques semaines après que celui-ci a officialisé ses fiançailles avec Meghan Markle.

Sarah Ann Macklin est un mannequin très connu au Royaume-Uni, avec une carrière importante dans le monde de la mode. Elle a été l’égérie de marques telles que Burberry, Dolce & Gabbana et Ralph Lauren, et est apparue dans des publications de premier plan telles que Vogue et Harper’s Bazaar. Elle est également très suivie sur les réseaux sociaux.

L’auteur affirme que le mannequin et le duc de Sussex se sont rencontrés lors d’une soirée et qu’ils ont eu des atomes crochus. Elle précise toutefois qu’il ne s’agit pas de la seule rencontre qu’ils ont eue l’un avec l’autre, ce qui laisse entendre que leur relation est allée au-delà d’une simple rencontre fortuite.

Cette information révélatrice a suscité beaucoup d’intérêt dans les médias et parmi les fans de la famille royale britannique. Beaucoup se demandent si le prince Harry confirmera cette information ou s’il gardera le silence.

Pour l’instant, ni le prince ni Meghan Markle n’ont fait de déclarations publiques sur cette liaison présumée. Cependant, il est clair que ce scandale pourrait avoir un impact majeur sur l’image et la réputation du couple.