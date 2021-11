L’autocritique sincère et grossière de De Gea après la défaite que Manchester United

David De Gea n’a rien retenu dans l’interview qu’il a accordée à Sky Sports après la victoire (4-1) que Manchester United a mangée sur la pelouse de Watford. Le gardien espagnol, qui n’était pas très rachetable des Diables Rouges , a assuré que la performance collective qu’ils ont livrée était honteuse.

Le plus simple est de désigner M. Ole Gunnar Solskjaer et les membres du staff, mais les joueurs sont également très responsables de ce qui se passe chez le géant d’Old Trafford. Ils doivent l’assumer et se battre pour le corriger.

«Il n’y a pas grand chose à dire. C’était embarrassant, pour être honnête, de regarder Manchester United jouer comme nous l’avons fait aujourd’hui. Est inacceptable. La façon dont nous avons fait les choses, la façon dont nous avons joué. Maintenant, c’est facile de dire l’entraîneur et le staff, mais parfois ce sont les joueurs. Nous sommes des joueurs professionnels, nous jouons pour Manchester United, nous devons donc montrer beaucoup plus.

«C’était une première mi-temps honteuse, nous aurions pu encaisser 4 buts. C’était difficile de voir l’équipe jouer comme nous l’avons fait aujourd’hui. Un cauchemar, encore. Ceci est inacceptable».

Quel est le problème de Manchester United ? Il n’y a pas de diagnostic précis. La seule chose qui est claire, c’est qu’ils n’ont pas été à la hauteur du club qu’ils représentent depuis longtemps. Et donc, il n’y a plus qu’à s’excuser auprès des fans.

«Je ne sais pas, je ne sais pas, pour être honnête. Nous essayons de faire de notre mieux, de nous battre pour l’équipe, mais quelque chose ne va pas. Sûr que quelque chose ne va pas. Ce que nous faisons est de très bas niveau, très pauvre. Toutes mes excuses aux fans, encore une fois».

Ce qu’ils doivent faire : «J’ai eu des moments difficiles dans ma carrière et j’ai toujours cru en moi. Nous sommes des joueurs professionnels. Il y a parfois des moments difficiles, il faut être fort mentalement et physiquement. Nous sommes ici, nous jouons pour United et nous devons montrer plus que ce que nous montrons aujourd’hui».

La grandeur de Manchester United n’est pas ce qu’ils ont montré ces derniers mois : «Ce n’est pas Manchester United, ce n’est pas la façon dont nous devons jouer. Il est difficile d’en dire plus».

À l’heure actuelle, ils sont loin d’être une équipe qui se bat pour des titres et des succès pertinents : «Nous avons été mauvais pendant longtemps. Un club comme Manchester United doit se battre pour des trophées, pour de grandes choses. Et pour être honnête, on en est loin. Nous devons continuer à travailler dur, rester ensemble. On dit toujours les mêmes choses, mais c’est la vérité. Nous devons être très forts, nous évaluer et voir ce que nous pouvons améliorer».

Manchester United n’a remporté qu’1 de ses 7 derniers matchs en Premier League anglaise. Il a perdu 4 de ses 5 derniers matchs de Premier League : 4-2 contre Leicester City, 0-5 contre Liverpool, 0-2 contre Manchester City et 4-1 contre Watford.