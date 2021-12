L’auto-cadeau millionnaire de 3 millions d’euros que Neymar s’est offert à Noël

Le footballeur du PSG a acheté un manoir de 3 millions de dollars à Alphaville, São Paulo, et dispose de sept suites, d’un ascenseur panoramique et d’un garage de 20 voitures.

Neymar est dans son Brésil natal pour profiter des soirées avec l’autorisation du Paris Saint-Germain. Des vacances dont le footballeur profite pour profiter de sa famille et de ses amis, et dont il a également pu profiter dans son nouveau manoir de San Pablo, où il a déjà passé les premiers jours.

La maison de Neymar

Selon TyC Sports, le nouveau manoir du footballeur brésilien est évalué à trois millions d’euros et compte sept suites, un court de squash, une piscine chauffée, un ascenseur panoramique et un garage d’une capacité de 20 voitures, entre autres commodités. Il a également 1 512 mètres carrés et 1 880 mètres de construction.

Ce n’est pas la première fois que Neymar Jr est vu dépenser sa fortune pour imposer des luxes, mais ce manoir surpasse sans aucun doute tout autre que le footballeur a vu. Pour l’heure, il y sera jusqu’à la fin de ses vacances et il doit reprendre ses entraînements avec le PSG à la mi-janvier.

Quels autres biens de millionnaire Neymar possède-t-il ?

Les autres luxes de Neymar sont : une collection de montres, y compris sa propre ligne, un yacht qu’il a acheté lorsqu’il était à Santos, une énorme collection de voitures, trois manoirs dans différentes parties du monde. Et enfin, un hélicoptère personnalisé avec des images de Batman, évalué à 13 millions d’euros.