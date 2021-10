Laurent Gbagbo : l’ex-président lance le «Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire»

Libéré de prison fin juin, le comédien Bill Cosby fait l’objet d’une nouvelle plainte au civil de la part d’une actrice qui l’accuse de l’avoir droguée et violée il y a plus de 30 ans et qui réclame 125 millions de dollars de dommages et intérêts devant un tribunal du New Jersey.

Celui qui a incarné pendant des années le père idéal dans le Cosby Show avait été libéré de prison le 30 juin, après l’annulation par la Cour suprême de Pennsylvanie de sa condamnation à un minimum de trois ans de prison pour avoir agressé sexuellement en 2004 Andrea Constand, une femme qui travaillait pour l’université Temple à Philadelphie.

Cette affaire est la seule à avoir fait l’objet de poursuites pénales, mais Bill Cosby, 84 ans, a été mis en cause par des dizaines de femmes, dont Lili Bernard, qui était apparue à son procès.

Dans sa plainte, déposée jeudi, l’actrice, qui avait joué dans le Cosby Show, assure qu’autour d’août 1990, Bill Cosby lui avait donné rendez-vous à l’hôtel-casino Trump Taj Mahal d’Atlantic City (New Jersey), sous prétexte de lui faire rencontrer un producteur.

Dans la suite de l’hôtel, le comédien, alors une icône de la culture populaire américaine, lui aurait fait boire une boisson qui l’aurait rendue inconsciente, un procédé que l’on retrouve dans les accusations d’autres femmes contre lui. Lili Bernard affirme qu’à son réveil, Bill Cosby était en train de la violer.

Lili Bernard s’est appuyée sur une loi du New Jersey qui a accordé aux victimes d’abus sexuels un délai de deux ans, qui prendra fin le mois prochain, pour porter plainte au civil contre leurs agresseurs présumés, quelle que soit l’ancienneté des faits.

Un porte-parole de Cosby a répondu dans un communiqué que les procureurs du New Jersey avaient déjà clos une enquête sur les accusations de Lili Bernard en 2015 sans inculper le comédien.

«Il s’agit d’une nouvelle tentative d’abuser de la procédure judiciaire, en ouvrant les vannes à des personnes qui n’ont jamais présenté une once de preuve, de témoignage, de vérité et/ou de faits pour étayer leurs allégations», a déclaré Andrew Wyatt.

Au civil, Cosby pourrait aussi être jugé devant un tribunal du comté de Los Angeles, où il est poursuivi par une autre femme qui avait porté plainte en 2014, pour une agression sexuelle commise selon elle en 1974.

