Lauren, 30 ans, disparue depuis le 28 juin : des restes humains découverts

Des restes humains avaient été découverts le 9 octobre dans le désert de Yucca Valley, en Californie (Etats-Unis).

Trois semaines après la macabre découverte, la victime a été identifiée : il s’agit de Lauren Cho. Cette femme, âgée de 30 ans, était portée disparue depuis le 28 juin.

Ce jour là, elle séjournait chez des amis, dont son ex-compagnon, dans une maison d’artiste de la vallée de Yuca, louée sur Airbnb, lorsqu’elle avait disparu subitement sans raison.

Après, on n’a plus aucun signe de vie. Ses amis avaient expliqué qu’elle était très agitée et qu’elle était partie seule sans eau ni nourriture.

«La cause et le mode de décès sont en attente de résultats toxicologiques» a expliqué un policier en charge de l’enquête. Lauren et son ancien petit ami, Cody Orell, avaient quitté le New Jersey en 2020 afin de débuter une nouvelle vie sur la côte Ouest.

Ensemble, ils avaient transformé un bus scolaire en food truck à Bombay Beach puis ils s’étaient séparés. La jeune femme avait ensuite commencé à travailler comme cheffe privée pour des Airbnb. Ses amis affirment que Cody Orell était la dernière personne à l’avoir vue vivante. L’enquête se poursuit.