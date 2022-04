L’attitude de Lionel Messi qui a irrité Antonela Roccuzzo à Paris

La famille de Lionel Messi et Antonela Roccuzzo s’est installée à Paris il y a quelques mois et a peu montré la maison qu’ils habitaient avec Thiago, Mateo et Ciro. De l’endroit où ils partagent fréquemment des images est le salon de la résidence.

Pourtant, Antonela a surpris hier avec une vidéo dans le patio de la maison et il a été possible d’en savoir un peu plus sur la maison qui les a accueillis en France pour le passage de l’ancien barcelonais par le Paris Saint Germain.

L’accent de la vidéo a été rapidement détourné par le commentaire que l’Argentine a attaché à Leo, qui jouait à un match de football avec les enfants par un après-midi ensoleillé à Paris.

Antonela Roccuzzo a enregistré le moment où Leo Messi, dans une équipe avec Mateo, a converti un but contre l’autre équipe, composée de Thiago et Ciro.

Malgré le fait que dans la vidéo, vous pouvez entendre comment le footballeur argentin dit à son fils de frapper au but, il finit par se convertir.

Pour cette raison, Antonela s’est fâchée et a commenté «Leo Messi laisse les enfants gagner» avec un emoji en colère. Mais l’attaquant du PSG l’a ignoré et a continué à jouer le jeu avec ses enfants.

🔟🇦🇷 Messi y un divertido video jugando al fútbol con sus hijos😂 pic.twitter.com/g7DKnHAFF6 — El Portal Deportivo (@EP_Deportivo) April 4, 2022

L’avenir de Leo Messi

Le footballeur du Paris Saint Germain n’a pas réalisé une saison mémorable, cependant, son adaptation génère peu à peu des changements dans l’équipe dont il fait partie et il commence à se comprendre avec ses coéquipiers pour générer le type de jeu qui l’a distingué depuis toujours.

Pendant ce temps, ne sachant pas ce qui se passera la saison prochaine avec Lionel Messi, Antonela continue de s’échapper à Barcelone à chaque occasion.