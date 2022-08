«L’arrivée de Casemiro m’a étonné»

Le transfert de Casemiro du Real Madrid à Manchester United a pris par surprise Peter Schmeichel, figure de l’histoire d’Old Trafford, qui a remis en cause le transfert.

«Je suis surpris que nous ayons signé Casemiro. Que ce joueur soit maintenant signé pour cette somme d’argent et avec ce salaire, à son âge et quand on ne sait pas s’il va payer… peut-être qu’on devrait embaucher quelqu’un dont on sait qu’il peut jouer en Premier League de temps en temps à temps», a déclaré l’ancien gardien des Diables Rouges. Après neuf saisons au Real Madrid, Casemiro a été officialisé en renfort pour Man United jusqu’en 2026, pour un montant d’environ 70 millions d’euros.