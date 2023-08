L’arôme que Georgina Rodriguez utilise rend fou Cristiano Ronaldo (photos)

Les célébrités ont tendance à utiliser des parfums exclusifs, chers et difficiles à trouver, mais ce n’est pas le cas de Georgina Rodríguez, épouse de Cristiano Ronaldo, qui a été encouragée à avouer l’arôme qui fait soupirer son mari.

Tout ce que touche le mannequin et la femme d’affaires en fait une tendance, c’est une personne qui influence grandement la vie des gens dans le domaine de la mode.

Dans sa populaire série Netflix, Georgina Rodríguez a montré la vie exubérante de luxe qu’elle mène et comment elle dépense sa fortune sans connaître de limites.

Le parfum dont Georgina Rodríguez et bien sûr Cristiano Ronaldo tombent amoureux, puisque l’arôme est unisexe, s’appelle Ambassadora de Gisada, un parfum dont la même marque et publication assure qu’il sent le luxe, les bonbons, les amandes et le musc. Une combinaison frappante comme point culminant.

Georgina Rodríguez est attirée par le fait que le parfum fusionne la douceur des fleurs avec le fruit, étant le même décrit par beaucoup de ceux qui l’ont déjà utilisé comme un arôme difficile à oublier. C’est un plus pour ceux qui veulent laisser des traces lorsqu’ils saluent ou approchent une personne.

Le coût de celui-ci n’est pas élevé, comparé aux dépenses millionnaires que fait le modèle, puisque le parfum coûte environ 47 891 pesos argentins. Il a une taille moyenne de 50 ml et vaut chaque centime investi, puisqu’il s’agit d’un parfum exclusif.