L’Argentine surclasse l’Italie et remporte la Coupe intercontinentale des nations

L’Argentine a facilement dominé l’Italie (3-0) mercredi soir à Wembley (Londres) pour s’adjuger la Coupe intercontinentale des nations, compétition opposant le champion d’Europe en titre et le vainqueur de la Copa America.

Un nouveau titre pour l’Argentine. Les coéquipiers de Lionel Messi ont assez facilement battu l’Italie mercredi soir 3-0 à Wembley pour la résurgence d’une vieille compétition, la Coupe intercontinentale des nations ou rebaptisée «Finalissima», qui oppose le champion d’Europe en titre au dernier vainqueur de la Copa America.

Messi, déchaîné et auteur de deux passes décisives, a semé la zizanie dans la défense italienne où le vétéran Giorgio Chiellini, 37 ans, est resté au vestiaire à la mi-temps, après avoir honoré sa 117e et dernière sélection internationale.

«Chiello» aurait espéré une sortie de scène plus à la hauteur de ses états de service. Mais le vétéran italien de 37 ans a fait son âge face à la technique et la vivacité des attaquants argentins, pas venus pour lui faire des cadeaux pour son départ en retraite.

Sur le premier but, le capitaine azzurro a été battu en vivacité par Lautaro Martinez, oublié dans les six mètres après un coup de rein décisif de Messi à gauche (28e). Sur le second, il a été battu à la course par Di Maria lancé dans l’axe (45e+1).

Et il n’est pas réapparu après la pause, laissant définitivement la Nazionale pour une seconde période à sens unique en faveur de l’Argentine, totalement dominatrice. L’Italie est elle apparue à l’image de son capitaine ballotté : jamais en mesure de faire jeu égal avec l’Albiceleste.

L’Argentine remporte pour la deuxième fois – en trois éditions – ce trophée intercontinental après son succès en 1993 contre le Danemark (1-1 a.p ;, 5 tirs au but à 4). La France avait remporté la première édition en 1985 contre l’Uruguay (2-0).

Avec AFP