L’argent que Wanda Nara tire de son divorce avec Mauro Icardi

L’Argentine conserverait «la moitié des biens communs, y compris les gains du footballeur tout au long de sa carrière», selon le journaliste Estefi Berardi.

Wanda Nara poursuit son idée de divorcer de Mauro Icardi au plus vite. L’Argentin, qui profite de quelques jours de détente en Argentine en compagnie de ses cinq enfants, et son avocate Ana Rosenfeld travaillent déjà côte à côte sur le document qui mettra fin au mariage de huit ans entre la femme d’affaires des médias et le footballeur du Galatasaray.

Le portail ‘Ciudad Magazine’ révèle quelques-uns des détails les plus juteux de cette séparation qui fait tant parler des deux côtés de l’Atlantique.

Le médium précité révèle le chiffre astronomique que Wanda Nara pourrait empocher avec cette séparation. Selon ‘Ciudad Magazine’, la femme d’affaires controversée «pourrait garder 100 millions de dollars» qui comprendraient «l’immobilier, les biens et les articles de luxe».

Par ailleurs, le journaliste argentin Estefi Berardi assure que l’ex-compagne de Mauro Icardi «envisage d’obtenir la moitié des biens communs, dont les gains d’Icardi tout au long de sa carrière».

Grande discorde

«100 millions de dollars, c’est seulement pour Wanda. Elle seule garderait cet argent», poursuit Estefi Berardi en expliquant. Cependant, ce ne serait pas le seul argent que Wanda Nara obtiendrait avec ce divorce.

Et c’est que, selon ce journaliste, le couple toujours marié entretiendrait une guerre ouverte pour une autre somme d’argent supplémentaire non négligeable : Elle aurait dit à son entourage le plus proche : ‘On s’entretue pour 20 millions de dollars’».

Une autre des grandes inconnues est la garde de leurs deux filles en commun, Francesca et Isabella Icardi. Pour le moment, les détails sur cette question sont inconnus, même si tout indique que ce sera Wanda qui gardera les deux mineurs. La pension alimentaire est une autre des questions à traiter dans l’accord de divorce.