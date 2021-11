L’archevêque de Paris démissionne pour «comportement ambigu» avec une femme

Mgr Michel Aupetit a proposé sa démission au pape après la révélation d’une relation qu’il a eue avec une femme en 2012. C’est une affaire exhumée de 2012 qui conduit Monseigneur Michel Aupetit à abandonner son titre d’archevêque de Paris.

L’archevêque de Paris a proposé au pape de lui remettre sa démission, indique le diocèse de Paris qui a admis que le prélat avait eu «un comportement ambigu» avec une femme.

Neuf ans plus tôt, l’homme soumis à la chasteté aurait eu une liaison avec une femme «adulte consentante», comme l’a révélé cette semaine Le Point.

«Mon comportement vis-à-vis d’elle a pu être ambigu, laissant ainsi sous-entendre l’existence entre nous d’une relation intime et de rapports sexuels, ce que je réfute avec force. (…) J’ai décidé de ne plus la revoir et je l’en ai informée», soutient-il néanmoins.

AL avec AFP