l’Arabie Saoudite condamne cette étudiante à 34 ans de prison : voici ce qu’elle a fait

Une Saoudienne, étudiante à l’Université de Leeds au Royaume-Uni, a été condamnée à 34 ans de prison pour avoir eu un compte Twitter et avoir suivi des militants dissidents, selon Yabaleft online.

La femme de 34 ans, Salma al-Shebab, était doctorante au Royaume-Uni et est retournée en Arabie saoudite en vacances lorsqu’elle a été arrêtée en janvier 2021. Elle prévoyait de retourner au Royaume-Uni dans quelques jours lorsqu’elle a été arrêtée par la police et accusée d’utiliser son compte Twitter pour «provoquer des troubles publics et déstabiliser la sécurité civile et nationale».

Al-Shebab, qui a deux jeunes fils âgés de quatre et six ans, avait retweeté des tweets appelant à la libération d’une femme détenue à tort en Arabie saoudite. Le tweet se lit comme suit : «Liberté pour Loujain Al-Hathloul… Liberté pour tous les prisonniers d’opinion. Votre liberté est mon premier souhait pour cette nouvelle année – bonne année».

Elle retweetait également les messages de militants dissidents qui vivaient en exil. Elle a été accusée d’avoir «porté secours à ceux qui cherchent à perturber l’ordre public et à porter atteinte à la sécurité du grand public et à la stabilité de l’État, et publié des rumeurs fausses et tendancieuses sur Twitter».

Suite à son arrestation, elle a été initialement condamnée à 6 ans de prison mais après avoir fait appel de sa condamnation, un tribunal antiterroriste saoudien a porté sa peine de prison à 34 ans le mardi 18 août. Pendant ce temps, Loujain Al-Hathloul, qu’elle a appelé à sa libération via Twitter, a été libérée quelques semaines après son arrestation alors qu’elle reste derrière les barreaux.