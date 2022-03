L’appel de Barcelone qui excite tous les fans du Barça

France Football a annoncé, vendredi, que la taille du jury va être revue drastiquement à la baisse puisque seuls les 100 pays les mieux classés au classement FIFA disposeront désormais d’un journaliste autorisé à voter. Cela signifierait que 21 journalistes africains seulement seraient appelés à voter lors de la prochaine édition.

Si on prend en compte le classement FIFA du mois dernier, cela signifierait à l’instant T que seuls 21 journalistes africains seraient autorisés à voter lors de la prochaine édition (voir la liste ci-dessous) contre une cinquantaine auparavant.

Bien sûr, ce nombre va évoluer d’ici-là puisque des pays comme Madagascar (102e), le Kenya (103e), et la Sierra Leone (107e) peuvent par exemple intégrer le Top 100 mondial pendant que d’autres en sortiront.

Les 21 pays africains autorisés à avoir un journaliste votant sont : Sénégal (18e FIFA), Maroc (24e), Nigeria (32e), Egypte (34e), Tunisie (36e), Cameroun (38e), Algérie (43e), Mali (48e), Côte d’Ivoire (51e), Burkina Faso (56e), Ghana (61e), RD Congo (66e), Afrique du Sud (68e), Cap-Vert (73e), Guinée (81e), Gabon (82e), Bénin (83e), Ouganda (84e), Zambie (88e), Congo (97e) et Guinée Equatoriale (99e).

Pour gagner en cohérence, en lisibilité et en clarté, plusieurs évolutions vont intervenir dans le Ballon d’Or. À commencer par le calendrier, qui s’appuiera désormais sur celui des saisons de football.

Par ailleurs, l ‘ambassadeur du Ballon d’Or (BO), Didier Drogba va désormais présenter sa propre liste de 30 joueurs nominés à l’instar des journalistes de France Football et de L’Équipe pour la désignation du BO hommes et les Trophées Yachine et Kopa.

«C’est l’opportunité de donner un nouvel élan. Avant, on jugeait sur deux demi-saisons. Ce sera plus lisible», a déclaré Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football, lors d’une présentation vendredi à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

La prochaine remise du trophée aura lieu en septembre ou octobre 2022, à nouveau sous la forme d’un gala désormais bien installé dans le paysage du foot mondial. Elle portera sur la saison débutée un an plus tôt, tenant compte notamment de la Ligue des champions masculine (finale le 28 mai) et de l’Euro féminin (6-31 juillet).