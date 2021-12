Laporta est fou, la fortune que Barcelone exige pour parrainer le maillot

Le patron culé, le conseil d’administration et la zone marketing de Barcelone travaillent au coup par coup avec un seul objectif, récupérer les finances des Blaugrana et leur redonner le statut qu’ils avaient avant la situation sanitaire qui entoure le monde. Laporta veut que 60 millions d’euros soient sur la poitrine de l’uniforme de Barcelone. Et il a trois offres pour cela.

Depuis qu’il a repris ses fonctions au FC Barcelone, son président Joan Laporta n’a qu’un but entre les sourcils. Il s’agit de reconstruire la solidité financière qui a fait de l’institution Culé l’une des plus puissantes de la planète football.

En ce sens, le patron, son conseil d’administration et la zone marketing ont uni leurs forces pour générer le plus grand nombre d’actions qui leur rapportent de l’argent. Et l’un des points principaux est la poitrine de la chemise. Le contrat actuel expire à la fin de la saison et il cherche à se revaloriser.

L’objectif de Laporta est d’améliorer la valeur du maillot Blaugrana à des niveaux antérieurs à la situation sanitaire qui tenait le monde en haleine. Pour cette raison, il exige que celui qui veut apparaître comme le sponsor principal des couleurs Culé paie la somme de 60 millions d’euros.

En ce sens, ils travaillent avec trois entreprises qui ont manifesté leur intérêt à être. L’un est le sponsor principal actuel la société japonaise Rakuten, même si c’est loin de ce que le président du Barça avait prévu.

Les deux autres parties intéressées, et avec des conversations plus avancées, étaient Binance et FTX, deux sociétés liées au secteur de la crypto-monnaie, bien qu’elles pourraient être pour promouvoir un autre type de produit, comme l’a rapporté ces dernières heures le média catalan Mundo Deportivo.

La première de ces sociétés est basée à Malte et a lancé son service en 2017. Binance offre la possibilité d’acheter et de vendre plus de 76 crypto-monnaies, entre autres services. Alors que FTX est à Antigua-et-Barbuda, il a lancé son service en 2019 et offre la possibilité d’acheter et de vendre plus de 42 crypto-monnaies.

Quel autre sponsor a fermé Barcelone pour son manga

L’institution Ciudad Condal est à la recherche de revenus pour tenter de battre et faire face à la situation économique difficile que traverse le club.

En ce sens, selon les informations de Catauña Mundo Deportivo, les dirigeants de Barcelone ont conclu un accord de parrainage pour la manche du maillot Balugrana avec la société Chiliz.

La société, créatrice des Fan Tokens, versera la somme totale de neuf millions d’euros pour apparaître dans l’uniforme culé jusqu’en juin 2022