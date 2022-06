L’annonce surprenante sur l’avenir de Gareth Bale

Après de nombreuses spéculations, Gareth Bale est en route pour les États-Unis d’Amérique. Ce samedi, la MLS a annoncé sur le site officiel de la compétition que l’international gallois finalisait un accord avec le Los Angeles FC.

Dissocié du Real Madrid, l’ailier de 32 ans signera avec l’emblème californien jusqu’en juin 2023 et occupera l’une des deux places de joueur désigné disponibles que l’équipe a encore. Il est la deuxième signature renommée du Los Angeles FC, après Giorgio Chiellini, qui arrive de la Juventus. Formé à Southampton, Gareth Bale a passé les huit dernières saisons liées au Real Madrid, et il a aussi un passage à Tottenham. La saison dernière, il n’a disputé que sept matches avec les Merengues .

BREAKING: LAFC are finalizing a deal to sign superstar Gareth Bale, per sources.

Bale is a free agent as his contract with Real Madrid expires this summer. The 32-year-old won 5 Champions Leagues, 3 La Ligas & more in Spain. Deal will NOT require DP spot. https://t.co/pegsSTYV6x pic.twitter.com/oUSXQE9ias

