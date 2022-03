L’annonce de Lionel Messi fait trembler le monde du football : «Après le Mondial, je vais…»

Il est vrai que le Real Madrid est en tête de la Liga (avec une distance de deuxième) et qu’il s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions lors d’un match historique contre le PSG. Mais la défaite écrasante contre Barcelone dans la classique espagnole a suscité de grands doutes.

Il se trouve que la direction merengue aurait décidé que certains joueurs de l’effectif n’étaient plus au niveau requis par un club de la grandeur de Los Blancos et c’est pourquoi tous les canons seraient prêts à partir à la recherche de Kylian Mbappé.

L’attaquant parisien a été dans l’orbite du Real Madrid pendant plusieurs marchés des transferts et il a lui-même avoué son désir d’arriver à la Maison Blanche, mais cette fois, un ancien barcelonais s’est mis à contribution pour pousser également son arrivée en Liga : c’est à propos de Cesc Fabrégas.

Dans une conversation avec Marca, l’ancien milieu de terrain de Culé a reconnu qu’il pense que Mbappé viendra au Real et que cela profitera à sa carrière.

«Je pense que cette façon de jouer au Bernabéu est parfaite pour lui, en championnat d’Espagne, il pourrait battre tous les records», analyse l’actuel milieu de terrain monégasque.

De plus, Fabregas a ajouté : «Il a un ADN dont vous ne savez pas comment ils le font. Guardiola et Tito nous ont dit : ‘Attention, quand on est à notre meilleur niveau et qu’on a le plus de ballon, c’est là qu’ils sont le plus dangereux. Vous le donnez pour mort et ils ne savent pas comment ils entrent dans le jeu.»

Fabregas et sa grande comparaison pour Mbappé

Fort d’un passé marqué à Barcelone, Cesc Fabregas n’a cessé de lancer des fleurs à Kylian Mbappé avant son éventuelle arrivée au Real Madrid.

Il l’a même comparé à une ancienne gloire blaugrana, et à son partenaire : «Je me souviens d’Henry à Highbury, pour qui j’ai vu la place et je le cherchais déjà car il partait très facilement, il semblait que tu jouais à douze».