L’ancien du Barça qui a comparé Messi à Cristiano, Neymar et un extraterrestre

En 2018, Barcelone a signé l’une des grandes promesses sud-américaines : Arthur Melo. À Gremio, il était le gardien de l’équipe, tout passait par ses pieds. Il a été au Blaugrana pendant une courte période et il n’a pas eu à vivre les meilleurs moments de l’institution, mais il a sans aucun doute emporté avec lui de beaux souvenirs.

Le Brésilien venait de remporter la Copa Libertadores et c’était à son tour de faire immédiatement le saut vers l’Europe, plus précisément, il devait chausser ses bottes et sortir jouer au mythique Camp Nou.

A ses côtés, il aurait un certain Lionel Messi, qui, loin d’être la star, était celui qui s’est le plus rapproché d’Arthur à ses débuts et a laissé des souvenirs indélébiles pour le crack qui joue aujourd’hui à la Juventus.

«Il m’a aussi beaucoup aidé quand je suis arrivé à Barcelone. Il parlait très bien de moi dans les interviews lors de mes premiers jours en Europe. Cela a aussi été un privilège de travailler avec lui», a commenté le 5 lors d’une conversation avec TNT Sports Brésil.

Lionel est l’idole ultime. Non seulement du Barça, mais aussi de diverses personnalités du football, comme dans ce cas, le footballeur de l’équipe nationale brésilienne.

«Et Messi est… on dirait que Dieu l’a pointé du doigt», a déclaré l’ancien cule. Et il a comparé, avec effusion : «C’est un extraterrestre parce qu’il fait des choses incroyables sur le terrain. En regardant leurs matchs à la maison, bien sûr à la maison, vous pouvez voir tout le terrain. A l’intérieur du terrain, on voit une pièce et le ballon, mais Messi semble voir tout le terrain d’en haut».

Arthur a pris le temps de le comparer aux plus terre à terre également. Et là est venu un coéquipier de la Verdeamarela avec un passé à Barcelone, et tour à tour CR7 :

«Il est réservé, mais aussi extraverti. Un grand professionnel, il travaille beaucoup. Il a une vie plus réservée, peut-être pas comme Cristiano ou Neymar, mais à cause de sa personnalité, il peut faire ce qu’il veut.

Arthur a joué avec trois extraterrestres

A Barcelone, le Brésilien Arthur a pu disputer 72 matchs et inscrire 4 buts et 6 passes décisives. Avec plus de 4 000 minutes, la Juventus est toujours le club avec lequel il a disputé le moins de minutes sur le terrain (2 884). Mais bien sûr, le meilleur record détenu par le milieu de terrain est d’avoir partagé une équipe avec Messi, CR7 et Neymar.

Avec les Puces il était à Blaugrana, lorsqu’il est arrivé au club en 2018. Parallèlement, il partageait avec Neymar (jusqu’à présent) l’équipe nationale brésilienne.

Et enfin, lorsqu’il est arrivé dans l’équipe de Turin, il a passé une saison aux côtés du grand Cristiano Ronaldo. Il mène une carrière de rêve, et Arthur n’a que 25 ans…