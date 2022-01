Lancement du mandat de la JCI Ouidah La Couronne : Salvador Agossou pour relever des défis

La salle de conférence de l’hôtel de ville de Ouidah a servi de cadre, le samedi 29 janvier, au lancement officiel des activités de la Jeune Chambre Internationale (JCI) Ouidah La Couronne, sous le thème évocateur et fédérateur «Dans l’unité, construisons notre communauté». Cette cérémonie s’est déroulée en présence des officiers nationaux et locaux, de la présidente fondatrice de l’organisation, Immaculée Ahouandjinou, parents, amis et invités.

En 2022, la JCI Ouidah La Couronne se veut être l’organisation la plus rayonnante et la plus visible de la JCI Bénin. A cet effet, le président 2022, Salvador Agossou et son équipe ont prévu plusieurs activités et projets pour impacter davantage la communauté pendant les douze prochains mois.

Entre autres, la gestion transparente de l’administration et des finances à travers l’élaboration d’un manuel de procédures administratif et financier ; l’enregistrement de la JCI Ouidah La Couronne au niveau de la préfecture ; la valorisation et la célébration des membres ainsi que le recrutement des membres de qualité pour le mandat 2022 ; la promotion des entrepreneurs internes de l’organisation ; et la promotion du cadre JCI du citoyen actif.

Il est également prévu la réalisation du projet «Santé pour tous» qui va se dérouler en deux phases, ainsi que la sensibilisation et le dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus.

Pour la mise en œuvre effective de ces activités et projets au profit de la communauté, Salvador Agossou entend pouvoir compter sur la franche collaboration de son équipe et le soutien de tous les membres. Il entend préserver les précieux acquis de ses prédécesseurs à qui, il a rendu un hommage vibrant.

«J’ai confiance aux compétences diversifiées de tous les membres de la JCI Ouidah La Couronne. Je voudrais compter sur chacun de vous pour que ces défis soient relevés. Nous devons travailler afin que l’excellence soit célébrée à la fin», a-t-il indiqué.

Et de rassurer : «Nous nous appliquerons à faire preuve de professionnalisme dans toutes nos actions et de cohérence au sein de toutes les commissions». Il a aussi invité les chefs d’entreprises et les partenaires à divers niveaux, à accompagner l’organisation pour le bonheur des populations bénéficiaires.

«Par le biais de nos projets, nous vous offrons la possibilité de communiquer autour de vos marques. Avec vous nous espérons pouvoir réaliser tous ces projets qui ont été retenus dans le plan d’action pour le bonheur de nos populations», a-t-il insisté, sans manquer de remercier le parrain pour son soutien et son accompagnement pour l’atteinte des objectifs du mandat.

Prenant la parole, le représentant de la présidente nationale, Symphorien Adjoha, Trésorier général national, a félicité le président Salvador Agossou pour son leadership par la réussite de cette rentrée solennelle.

Il a aussi salué les efforts fournis par tous les membres pour maintenir l’organisation dans la dynamique du service à la communauté et de l’impact. Il n’a pas manqué de rassurer le président Salvador Agossou et toute l’équipe de l’entière disponibilité de la présidente nationale à l’accompagner pour la réussite du mandat.

Pour sa part, le représentant du parrain du mandat, Roméo Nassara, a salué les nombreuses actions d’impact réalisées par les mandats successifs pour le bien-être de la communauté de Ouidah.

Il s’est réjoui particulièrement des projets innovants contenus dans le plan d’actions 2022 pour plus d’impact dans la communauté, avant d’exhorter le président et son équipe au courage et à l’abnégation. Il a, pour finir, réitéré toute sa disponibilité et tout son soutien à les accompagner pour le bonheur des populations.

Cette phase protocolaire a été suivie de la remise des lettres de mission aux membres du Comité directeur local, sous les ovations bien nourries de l’assistance. A noter que cette cérémonie a pris fin par une convivialité, «Couronne party», sur la plage de Ouidah.