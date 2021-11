L’amour n’a pas d’âge ! Cet homme de 31 ans s’est mariée avec une femme de 91 ans (photos)

Blaise Pascal, auteur emblématique du XVIIème siècle disait déjà à son époque : «L’amour n’a point d’âge ; il est toujours naissant» et «Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point». Découvrez en quoi l’amour fait oublier les rides.

Dans la vie publique, on observe bon nombre de couples avec une différence d’âge, que ce soit en politique avec les nouveaux couples présidentiels français et américain (25 ans) ou dans la musique avec René Angeli et Céline Dion (26 ans) ou la famille Hallyday (32 ans) ou bien dans le showbiz avec Hugh Hefner fondateur de Playboy marié à une playmate (60 ans). Dans le cas présent, c’est Kyle Jones, 31 ans, de Pittsburgh, Pennsylvanie au Etats-Unis et sa bien-aimée de 91 ans, Marjorie Mccol.

La prise de conscience

Kyle se rend compte à un âge précoce que les pin-ups de son âge n’étaient pas pour lui. Quand il a ramené sa première petite amie à la maison, il avait 22 ans et elle en avait 50.

Les psychologues retrouvent un point commun dans tous les couples qui se forment avec une différence d’âge : «la sécurité et la stabilité sont recherchés par toutes les personnes plus jeunes qui rencontrent une personne plus âgée peu importe le sexe du jeune sujet»..

Un autre point clé est le niveau de maturité du jeune. Malgré leur âge, ils peuvent avoir vécu des situations de vie qui les rendent plus mâtures que ceux du même âge qu’eux.

Pour Kyle, «Tout le monde est câblé à sa façon», il a toujours des rencards avec des femmes plus vieilles que lui. On appelle cela des hommes Cub qui sont en couple avec des femmes cougar.

La rencontre

C’est en 2009 que Kyle (acteur de films pour adultes) rencontre Marjorie dans une librairie où elle travaillait. Elle était célibataire depuis 37 ans depuis son divorce avec le père de ses six enfants. Kyle flashant sur elle lui proposa un rendez-vous galant qu’elle accepta après l’échange de leurs numéros.

L’amour a fleuri par la suite. Kyle explique cet amour par le fait qu’il offre «aux femmes plus âgées une expérience différente de ce à quoi elles sont habituées. Je leur offre l’aventure.». C’est une relation amoureuse «libre».

Kyle n’est pas monogame, il est aussi en couple avec une femme de 68 ans, Anna Roland qu’il a rencontré sur un site de rencontre en ligne. Anna s’était interrogée sur ses motivations quand il l’a contacté pour la première fois parce qu’elle avait deux fois son âge.

Mais elle déclare s’être sentie à l’aise avec lui, alors elle a commencé à le voir. Elle ajoute que Kyle est très attentif et la fait simplement se sentir bien.

La vie au quotidien

Marge affirme «Le côté physique de notre relation est merveilleux ! Je me surprends, il m’épate ! Il n’y a rien de mieux». Marge explique d’ailleurs qu’elle porte des tenues sexy au lit pour plaire à bon bel âtre.

«Je me sens belle (…), il me fait me sentir vivante». «C’est super flatteur d’avoir un homme plus jeune qui te fait la cour… parfois il est comme un autre fils… jusqu’à ce que nous nous retrouvons dans un lit, et là je me sens différente».

Kyle ne s’en cache pas : «J’aime les vieilles femmes ! Souvent, les choses que les femmes perçoivent comme des complexes, sont des choses qui m’attirent. J’aime les rides et les lignes sur le cou. Les femmes s’inquiètent aussi de leur poitrine tombante, mais je pense que le naturel est mieux. Je ne suis pas un fan de chirurgie plastique.». «Certains pensent que j’en veux à leur argent ou que je pense à hériter, mais cela n’a rien à voir !» ajoute Kyle.

Marjorie est au courant de la polygamie de Kyle. «Au début j’étais jalouse de ses autres conquêtes mais il continue de revenir vers moi et il me dit que je suis la meilleure» déclare-t-elle fièrement.

La mère de Kyle, qui a 50 ans, connait la situation de son fils et dit: «Tant qu’il ne blesse personne, cela ne regarde que lui.»

D’après l’INSEE, 1/3 des couples ont les deux partenaires du même âge. Cela traduit donc que 2/3 des couples sont formés par une différence d’âge et dans 82% des cas, ce sont des différences de 2 à 5 ans.