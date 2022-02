L’amitié avec Lewis Hamilton qu’Aubameyang a laissée en Angleterre

Passionné de Formule 1, l’attaquant gabonais a noué des liens avec le pilote Mercedes alors qu’il excellait en Premier League. On se souvient du jour où ils se sont rencontrés en pleine activité automobile et d’une curieuse proposition du footballeur au coureur britannique.

On ne peut nier que Pierre-Emerick Aubameyang a fait le maximum de sa carrière à Arsenal en Angleterre. On ne parle pas de ses objectifs, mais de la vie extra-football liée aux voitures. Passionné de voitures de sport de luxe, il s’est aussi permis de connaître de près la Formule 1.

Son expérience dans l’Esport avec McLaren et son passage à Silverstone, son amitié avec le pilote le plus champion de ces dernières années font également partie de son intérêt pour la Formule. 1. grande catégorie de sport automobile.

C’était lors des préparatifs du Grand Prix d’Italie. Cette édition 2019 avait le circuit de Monza comme protagoniste et Lewis Hamilton a pris le temps nécessaire pour le recevoir. Auba n’a manqué aucun détail du garage Mercedes Benz, une équipe à laquelle il a reconnu l’hospitalité de ce jour-là.

Cette fois-là, le Gabonais de 32 ans a remercié Hamilton pour le moment, pour l’incroyable journée qu’il a passée avec son équipe et l’a pressé, sachant que le pilote est un fan bien connu des Gunners, de se rendre un jour au stade Emirates en match.

L’année suivante, Pierre-Emerick rendit la courtoisie à Lewis Hamilton. Le Britannique est resté avec la saison 2020 de Formule 1, la 71e édition, et a ajouté son septième championnat du monde. Le footballeur n’a pas oublié cet après-midi à Monza et l’a félicité.

Avec un message suggestif, il l’a traité de GOAT (The Greatest of All Time) et a accompagné le message de sept verres. Au-delà de l’exagération, on comprend le geste d’Auba, qui s’est retrouvé avec son amitié avec Lewis Hamilton après être passé par l’Angleterre.

On verra si, maintenant qu’il fait partie de l’effectif du FC Barcelone, il entretient des contacts avec l’automobiliste. Ensuite, la publication du footballeur sur son compte Instagram :