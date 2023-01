L’ami de Gerard Piqué admet que c’est elle et non Clara Chía qui sort avec lui dans la vidéo chez Shakira

Des mois après la polémique, l’ami de l’ancien footballeur a rompu le silence en clarifiant l’origine de la vidéo qui serait devenue virale prouvant l’infidélité de Piqué.

Depuis que Shakira et Gerard Piqué ont confirmé leur séparation, en juin de l’année dernière, des rumeurs et des spéculations sans fin ont surgi sur les raisons de leur fin, désignant principalement Clara Chía, la petite amie actuelle de l’ex-footballeur comme la troisième discorde de ladite relation.

Et c’est qu’il y a quelques mois une vidéo d’une transmission sur Twitch par Piqué datant de 2021 a circulé sur les réseaux sociaux dans laquelle la jeune fille de 23 ans peut soi-disant être vue à l’intérieur de la maison de Shakira, alors qu’elle était en voyage, ce qui a fait grand bruit chez les internautes car ce serait une preuve d’infidélité.

Le média a assuré que la chanteuse colombienne avait été “dévastée” lorsqu’elle a vu les images, elle n’en revenait pas de la façon dont Clara emménageait dans la maison qu’elle partageait avec l’Espagnol et ses enfants.

Des mois après la polémique, Anna Tormo Mampel, l’assistante de Gerard Piqué et son amie proche, est venue démentir la spéculation, assurant que c’est elle qui apparaît dans ladite vidéo et non Clara.

«ASSEZ MAINTENANT. Arrêtez d’être ridicule et faites preuve d’un minimum de professionnalisme. Des médias aux nombreux followers qui n’ont cessé de parler du sujet. C’était clarifié il y a un mois, mais je vois que ce n’est pas intéressant à savoir : le personne de cette vidéo, c’est moi», a-t-il écrit sur son profil Twitter.

Dans un autre message, il a expliqué à quel point il lui semblait absurde que malgré le temps, il doive continuer à clarifier les faits.

«C’est absolument ridicule que je doive expliquer ça, mais vu le niveau… Ce jour-là, c’était le premier stream que Gerard a fait depuis chez lui et je suis allé l’aider avec tous les trucs techniques sur Twitch, depuis que je travaille avec lui depuis ça fait des années».

Anna Tormo termine en réitérant que Clara n’est pas celle de la vidéo et a blâmé la presse pour le scandale. «Et à ceux qui disent que la vidéo dit ‘Clara’ (parce que c’est comme ça qu’un programme trash l’a sous-titrée) je vous dis : ça s’appelle MANIPULATION, comme 99% des choses qu’ils vous disent», a-t-il dit.

Comme prévu, les internautes ont réagi aux publications de la jeune femme par des commentaires négatifs, l’accusant d’être la «couverture» de Piqué et de chevaucher la supercherie de Shakira.

«Mais si vous l’entendez appeler Clara en direct pour l’aider avec un problème de son …» ; «Anna, poste d’autres photos de ce jour-là, que tu as sûrement, car ils ne te croient toujours pas» ;

«Anna, ne t’abaisse pas encore plus, on sait déjà que tu es une couverture pour ton patron et ami , et oui, tu es dans la maison de Shakira, mais aussi l’amant»;

«Tu es le pire, arrête de camoufler le crétin de ton patron, laisse-le payer pour avoir monté un cirque lui-même quand l’amant de Shakirita l’a mis dans sa propre maison !», étaient quelques-uns des commentaires.